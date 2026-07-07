Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel und Smartwatch erbeutet

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren in der Nacht zu Montag im Stadtteil Erfenbach aktiv. Während die Bewohner schliefen, drangen die Unbekannten zwischen 4 und 4.30 Uhr in der Straße "Kapellenhof" in ein Wohnhaus ein und rissen sich mehrere Geldbeutel sowie eine Smartwatch unter den Nagel. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, versuchten die Diebe wenig später, mit der erbeuteten EC-Karte an einem Geldautomaten in Kaiserslautern Bargeld abzuheben. Sie scheiterten aber an der PIN-Eingabe.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und fragt: Wer hat in der fraglichen Nacht Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben? Informationen nimmt die Kripo unter der Nummer 0631 369-13312 jederzeit entgegen. |cri

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