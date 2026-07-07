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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben übers Wochenende in der Hauptstraße einen Transporter aufgebrochen. Am Montagmorgen fiel dem Fahrzeughalter zunächst auf, dass an der Hecktür des Renaults das Schloss nicht mehr funktionierte. Wie sich dann herausstellte, hatten sich Diebe Zugang zum Laderaum verschafft und mehrere elektrische Werkzeuge gestohlen, darunter eine Astsäge, Heckenscheren, Kombimaschinen sowie eine Motorsäge. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-13312 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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