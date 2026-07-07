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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Bäckerei

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Bäckerei-Filiale in der Lauterstraße ist in der Nacht zu Montag zum Ziel von Einbrechern geworden. Als eine Mitarbeiterin am frühen Morgen ihre Arbeit beginnen wollte, entdeckte sie zwei aufgehebelte Türen und verständigte die Polizei.

Erste Überprüfungen in den Räumlichkeiten ergaben, dass die Eindringlinge zwar weitere Türen geöffnet, jedoch nichts gestohlen hatten. Möglicherweise hatten die Täter einen akustischen Alarm ausgelöst und waren daraufhin überstürzt geflüchtet. Zurück blieb der Sachschaden an den beschädigten Türen. Die genaue Höhe steht noch nicht fest.

Zeugen, denen zwischen 3 und 6 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die einen Alarm gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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