Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher in Kaiserslautern unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen versucht, sich Zutritt zu verschiedenen Wohnungen im Stadtgebiet zu verschaffen. In einem Fall waren die Täter erfolgreich. Dabei sind Diebe zwischen dem 28. Juni und 3. Juli in der Königstraße in ein Anwesen eingebrochen. Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei, als sie die unverschlossene Wohnungstür bemerkte. Die Beamten sicherten Beweise, die auf ein gewaltsames Aufbrechen schließen lassen. Die Unbekannten durchwühlten die Räume, entwendete aber nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Am 5. Juli kam es zwischen 2 und 5 Uhr in der Parkstraße zu einem versuchten Einbruch. Das teilte ein Zeuge der Polizei mit. Hier scheiterten die Täter allerdings an der Tür. Wer zu den jeweiligen Taten Angaben machen kann oder Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 369-13312 entgegen. |laa

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