Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Müll gerät in Flammen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen Brand in der Flurstraße haben Zeugen am Sonntagnachmittag gemeldet. An einer Hauswand lagerte Müll, der ebenso wie eine danebenstehende Papiermülltonne aus noch ungeklärter Ursache gegen 17 Uhr in Flammen aufging. Eine Tür in der Nähe und die Türzarge verbrannten dabei. Es platzten noch Fliesen von der Hauswand. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere zehntausend Euro. Die Feuerwehr sowie die Polizei waren im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. |laa

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