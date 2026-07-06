Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte entsorgen illegal Ölfass

Kaiserslautern (ots)

In der Entersweilerstraße ist bereits am Freitag ein Fass unter einer Brücke gefunden worden, das Unbekannte dort offenbar entsorgt hatten. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich um ein Ölfass, das zu einem Drittel mit einer wässrig-öligen Flüssigkeit gefüllt war. Zeugen informierten die Polizei, die in der Nähe der Fundstelle einen Fleck im Erdreich bemerkten. Die Feuerwehr entsorgte das Fass und die kontaminierte Erde. Wer am 3. Juli oder davor Verdächtiges beobachtet hat, oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zum unerlaubten Umgang mit Abfällen machen können, erreichen den Kriminaldauerdienst unter 0631 369-13312. |laa

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