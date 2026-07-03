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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrügerische Autokäufer

Kreis Kaiserslautern (ots)

Zum Glück noch rechtzeitig hat eine Frau aus dem Landkreis bemerkt, dass Betrüger versuchen, sie übers Ohr zu hauen. Die 32-Jährige ging nicht darauf ein, sondern verständigte die Polizei.

Die Frau aus der Verbandsgemeinde Landstuhl hatte nach eigenen Angaben auf einer Online-Plattform ein Auto zum Verkauf angeboten. Am vergangenen Wochenende meldete sich ein vermeintlicher Kaufinteressent, mit dem sich die 32-Jährige einig wurde. Er gab allerdings an, das Auto nicht selbst abholen zu können, sondern ein Transportunternehmen zu beauftragen.

Als dann bei der Verkäuferin eine E-Mail einging, in der sie aufgefordert wurde, fast 1.000 Euro für die angeblichen Transportkosten auf ein italienisches Bankkonto zu überweisen, roch die Frau "den betrügerischen Braten" und brach den Kontakt ab. Sie informierte stattdessen die Kriminalpolizei - das Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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