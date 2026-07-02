Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug über Dating-App

Kaiserslautern (ots)

Ein 32-Jähriger ist auf einer Dating-App Internetbetrügern zum Opfer gefallen. Seit Mitte Juni pflegte der Mann online Kontakt zu einer Frau, die ihm gegenüber scheinbar romantisches Interesse hegte. Wie sich herausstellte, waren die Avancen lediglich Mittel zum Zweck: Das aufgebaute Vertrauensverhältnis nutzte die Unbekannte aus, um dem 32-Jährigen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Rund 2.500 Euro investierte der Mann auf Anweisung seiner vermeintlichen Angebeteten in eine sogenannte Trading-App, bevor er den Betrug erkannte. Er informierte die Polizei, die jetzt in dem Betrugsfall ermittelt.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei: Seien Sie besonders vorsichtig, wenn neue Bekanntschaften schnell von Gefühlen oder gemeinsamen Investitionen sprechen. Geben Sie niemals Geld auf Anweisung von Unbekannten aus - egal, wie überzeugend die Geschichte klingt. Weitere Tipps und Hilfe finden Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/cybertrading-betrug/. |kle

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