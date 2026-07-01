Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dilettantische Einbrecher verursachen hohen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

In der Königstraße waren Anfang der Woche Diebe auf Beutezug - allerdings nicht gerade erfolgreich: An sieben Wohnhäusern wurden Spuren versuchter Einbrüche festgestellt. Zugang zu den Gebäuden konnten sich die Täter nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verschaffen. Dafür hinterließen sie erheblichen Sachschaden. Die Summe wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zu der Einbruchsserie. Ersten Erkenntnissen zufolge, waren die erfolglosen Diebe zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, unterwegs. Wer in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Königstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kle

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