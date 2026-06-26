PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker schlagen zu

Kaiserslautern (ots)

Mindestens zweimal kam es in der Nacht zu Donnerstag zu Autoaufbrüchen im Stadtgebiet. Jetzt ermittelt die Polizei. In der Ludwigstraße machten sich Unbekannte an einem geparkten BMW-Cabrio zu schaffen. Wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangten, ist nicht bekannt. Die Türen und Scheiben des Autos waren unbeschädigt. Allerdings brachen die Diebe das Handschuhfach auf. Daraus entwendeten sie den Fahrzeugschein und etwas Münzgeld. In der Ohlkasterhohl schlugen Autoknacker die Frontscheibe eines Peugeot Boxer ein und durchwühlten den Innenraum des Pkw. Offenbar fanden die Täter keine lohnenswerte Beute, denn entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden wird allerdings auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die bisherigen Ermittlungen konnten den Tatzeitraum eingrenzen: Zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, waren die Diebe am Werk. Wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden. Die Kripo nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 12:44

    POL-PPWP: Vermisster 16-Jähriger wohlbehalten gefunden

    Lampertheim (Hessen)/Südwestpfalz (ots) - Mehrere Wochen nach seinem Verschwinden hat die Polizei einen vermissten Jugendlichen aus dem hessischen Lampertheim wohlbehalten aufgegriffen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, wurde die Öffentlichkeitsfahndung beendet. Wir hatten am 21. Mai 2026 die Suchmeldung nach dem Jugendlichen ebenfalls veröffentlicht, weil der 16-Jährige Bezüge in die Südwestpfalz hatte ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 14:56

    POL-PPWP: Wohnungseinbruch: Diebe nutzen Abwesenheit aus

    Kaiserslautern (ots) - In der zurückliegenden Woche sind Unbekannte in eine Wohnung in der Schillerstraße eingebrochen. Offenbar hatten sie die Abwesenheit der Bewohnerin ausgenutzt, um die gesamte Unterkunft zu durchwühlen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden - die genaue Höhe steht noch nicht fest. Auch was die Diebe mitgehen ließen, ist noch unklar. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter zwischen ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 14:43

    POL-PPWP: Diebe brechen in Tankstelle ein

    Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag sind Unbekannte in eine Tankstelle in der Enkenbacher Straße eingebrochen. Sie nahmen Bargeld und Zigaretten mit und hinterließen starke Beschädigungen am und im Gebäude. Ersten Schätzungen zufolge, liegt der entstandene Schaden bei mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruchdiebstahl aufgenommen und sucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren