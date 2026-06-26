Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker schlagen zu

Kaiserslautern (ots)

Mindestens zweimal kam es in der Nacht zu Donnerstag zu Autoaufbrüchen im Stadtgebiet. Jetzt ermittelt die Polizei. In der Ludwigstraße machten sich Unbekannte an einem geparkten BMW-Cabrio zu schaffen. Wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangten, ist nicht bekannt. Die Türen und Scheiben des Autos waren unbeschädigt. Allerdings brachen die Diebe das Handschuhfach auf. Daraus entwendeten sie den Fahrzeugschein und etwas Münzgeld. In der Ohlkasterhohl schlugen Autoknacker die Frontscheibe eines Peugeot Boxer ein und durchwühlten den Innenraum des Pkw. Offenbar fanden die Täter keine lohnenswerte Beute, denn entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden wird allerdings auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die bisherigen Ermittlungen konnten den Tatzeitraum eingrenzen: Zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, waren die Diebe am Werk. Wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden. Die Kripo nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kle

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