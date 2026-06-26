Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisster 16-Jähriger wohlbehalten gefunden

Lampertheim (Hessen)/Südwestpfalz (ots)

Mehrere Wochen nach seinem Verschwinden hat die Polizei einen vermissten Jugendlichen aus dem hessischen Lampertheim wohlbehalten aufgegriffen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, wurde die Öffentlichkeitsfahndung beendet.

Wir hatten am 21. Mai 2026 die Suchmeldung nach dem Jugendlichen ebenfalls veröffentlicht, weil der 16-Jährige Bezüge in die Südwestpfalz hatte und sich auch schon in der Südpfalz aufhielt.

Über die genaueren Umstände seines Auffindens liegen keine Informationen vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen, Pressestelle, Klappacher Straße 145, 64285 Darmstadt, Telefon: 06151 / 969 - 13110 oder - 13130, https://www.polizei.hessen.de/

Hinweis an die Medien und alle, die den Fahndungsaufruf geteilt haben: Um die Persönlichkeitsrechte des Jugendlichen zu wahren, bitten wir darum, das veröffentlichte Foto und den Namen des Jungen zu löschen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! |cri

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