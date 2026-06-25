Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungseinbruch: Diebe nutzen Abwesenheit aus

Kaiserslautern (ots)

In der zurückliegenden Woche sind Unbekannte in eine Wohnung in der Schillerstraße eingebrochen. Offenbar hatten sie die Abwesenheit der Bewohnerin ausgenutzt, um die gesamte Unterkunft zu durchwühlen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden - die genaue Höhe steht noch nicht fest. Auch was die Diebe mitgehen ließen, ist noch unklar. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter zwischen vergangenem Donnerstag, 18. Juni, 14 Uhr, und Mittwoch, 24. Juni, in die Wohnung gelangten. Die Kripo sucht Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kle

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