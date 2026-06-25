Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe brechen in Tankstelle ein

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag sind Unbekannte in eine Tankstelle in der Enkenbacher Straße eingebrochen. Sie nahmen Bargeld und Zigaretten mit und hinterließen starke Beschädigungen am und im Gebäude. Ersten Schätzungen zufolge, liegt der entstandene Schaden bei mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruchdiebstahl aufgenommen und sucht Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Vermutlich schlugen die Täter gegen 3.15 Uhr zu. Anwohner werden gebeten, ihre private Videoüberwachung auf Hinweise zu überprüfen. Wer ungewöhnliche Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, erreicht die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-13312. |kle

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