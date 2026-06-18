Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche entdecken die Vielfalt der Polizeiarbeit

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Westpfalz (ots)

38 Jugendliche und junge Erwachsene nutzen zurzeit die Gelegenheit, die spannende und abwechslungsreiche Welt der Polizeiarbeit hautnah kennenzulernen. Während eines Praktikums beim Polizeipräsidium Westpfalz erhalten sie exklusive Einblicke in die verschiedenen Bereiche und Dienststellen.

Die Praktikantinnen und Praktikanten haben die Möglichkeit, sich über die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Polizei zu informieren. Dazu zählen unter anderem Vorträge und Informationsveranstaltungen, Gespräche mit Einsatzkräften der Schutz- und Kriminalpolizei sowie der Diensthundestaffel und praktische Einblicke in den Alltag der Beamtinnen und Beamten. Besonders spannend ist der direkte Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihre Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Polizeidienst teilen.

Die Polizei Rheinland-Pfalz bietet regelmäßig Praktikumsplätze an, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, den Beruf der Polizistin oder des Polizisten kennenzulernen. Bewerbungen für ein Praktikum sind unter https://www.polizei.rlp.de/karriere/praktika direkt über die Internetseite der Polizei möglich.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement und wünscht ihnen für ihre berufliche Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freut sich die Polizei auf die nächsten Praktikantinnen und Praktikanten - und vielleicht bald schon neue Kolleginnen und Kollegen. |erf

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