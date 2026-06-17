Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Polizisten unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich als Polizisten ausgegeben und so eine Frau um mehr als zehntausend Euro gebracht. Die 87-Jährige wurde am Dienstagnachmittag von einer angeblichen Beamtin angerufen. Sie gaukelte ihr vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe und sie nun finanziell hierfür aufkommen müsse. Ein Komplize, der sich als Polizist ausgab, holte Bargeld bei der 87-Jährigen ab. Durch Zeugen wurde gesehen, wie der Mann mit einem schwarzen Renault Megane Scenic davonfuhr. Das Auto hatte ein ausländisches Kennzeichen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden: Wer hat ähnliche Anrufe erhalten? Wer hat das Fahrzeug gesehen? Wer kann weitere Hinweise geben? Die Polizei nimmt Informationen unter Telefon 0631 369-13312 entgegen. Außerdem warnt die Polizei davor, auf diese Betrugsmasche einzugehen. Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie hier: https://s.rlp.de/ZOl4D |laa

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