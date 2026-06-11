Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: FCK-Oldies siegen gegen Polizeiauswahl

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Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Mittwochabend trafen auf dem Sportgelände des FC Queidersbach die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern und eine Auswahl des Polizeipräsidiums Westpfalz aufeinander - und das für einen guten Zweck. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit musste sich die Polizei-Elf am Ende mit einem 0:4 gegen die FCK-Profis geschlagen geben. Mehr als 300 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Benefizfußballspiel.

In den ersten 30 Minuten gestalteten die Ordnungshüter das Spiel völlig offen und ließen kaum nennenswerte Torchancen der Traditionsmannschaft zu. Doch, während die Polizisten mehrere hochkarätige Möglichkeiten nicht nutzen konnten, zeigte die FCK-Elf mit einer starken Leistung ihre Klasse: Nach dem Führungstreffer nutzten die Ex-Profis zwei Konter eiskalt aus und gingen mit einem 0:3 in die Pause.

Nach Spielerwechseln - damit alle anwesenden Kicker zum Zug kamen - bot die Polizei den Profi-Fußballern in der zweiten Halbzeit weiterhin Paroli. Doch das Glück blieb aus: Die Beamten vergaben eine Reihe bester Torchancen und kassierten schließlich durch einen weiteren Konter das 0:4 - eine bittere Niederlage.

Dominik Lenz, Coach der Polizei-Mannschaft, zog ein Fazit: "Wir haben sehr gut gespielt und uns super präsentiert - leider kam das im Ergebnis nicht zum Ausdruck."

Die Mannschaft der Polizei setzte sich aus Beamten aller Bereiche des Polizeipräsidiums Westpfalz zusammen: Einsatzkräfte der Polizeidirektionen Kaiserslautern und Pirmasens, der Kriminaldirektion Kaiserslautern sowie des Führungsstabs der Behörde. Um den FCK-Oldies altersmäßig auf Augenhöhe zu begegnen, kamen kaum Spieler unter 30 Jahren zum Einsatz. Der Altersdurchschnitt der Polizei-Mannschaft lag bei 38 Jahren.

Das Spiel fand zugunsten der "Aktion Sonnenschein Westpfalz" statt, die Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützt. Im Rahmen einer Trikotverlosung gab es ein exklusiv signiertes Trikot eines FCK-Profispielers, zwei Eintrittskarten für eines der ersten Heimspiele des 1. FC Kaiserslautern in der kommenden Saison sowie den Spielball des Traditionsspiels zu gewinnen. Die Partie fand zum 13. Mal statt.

Der FC Queidersbach kümmerte sich um die Bewirtung und stellte den Stadionsprecher. Vereinsmitglieder sorgten für eine professionelle Betreuung der Mannschaften und Gäste.

Rund um das Spielfeld bot das Polizeipräsidium Westpfalz ein buntes Rahmenprogramm: Neben einer Fahrzeugschau konnten Besucher eine Polizeidrohne bestaunen und mit Beamten ins Gespräch kommen. An den Informationsständen gab es Wissenswertes zu den Themen Kriminalitätsprävention, Einbruchschutz und das Polizeistudium. |erf

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