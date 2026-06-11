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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug: Mehrere zehntausend Euro Schaden

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 84-Jähriger wurde am Dienstag Opfer von Betrügern. Mit der Masche der sogenannten falschen Bankmitarbeiter knöpften die Täter ihm rund 30.000 Euro ab. In einem Telefonat gaben sie sich als Angestellte eines Geldinstituts aus und behaupteten, das Konto des Seniors sei ausgespäht worden. Zum vermeintlichen Schließen der Sicherheitslücke, leiteten die Täter den 84-Jährigen durch verschiedene Schritte seines Online-Bankings. Tatsächlich ließen die Betrüger ihn jedoch mehrere Überweisungen ausführen. Der Betrug fiel schließlich bei seiner Hausbank auf, die ihn über das Vorgehen der Täter aufklärte. Jetzt ermittelt die Kripo. Um sich vor solchen Machenschaften zu schützen, informiert die Polizei: Echte Bankmitarbeiter fordern Sie niemals auf, Überweisungen durchzuführen oder Schritte im Online-Banking auszuführen. Beenden Sie verdächtige Anrufe sofort, rufen Sie Ihre Bank über die offizielle Nummer zurück und informieren Sie bei Betrugsversuchen die Polizei. Handeln Sie nie unter Druck! |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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