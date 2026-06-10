Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Tankstelle: Tausende Euro Schaden

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf Tabakwaren hatten es die Unbekannten offenbar abgesehen, die in der Nacht zum Mittwoch in eine Tankstelle einbrachen. Gegen 1.35 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zum Verkaufsraum und stahlen neben Zigaretten auch Bargeld. Der Gesamtschaden wird bislang auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Nach nur wenigen Minuten flüchteten die Verdächtigen in Richtung Schallodenbach - ersten Erkenntnissen zufolge mit einem silbernen Audi. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zu dem Einbruchdiebstahl und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Wer hat verdächtige Personen beobachtet oder kann Hinweise zu dem Fluchtwagen geben? Auch sonstige Informationen zu der Tat nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kle

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