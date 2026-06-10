POL-PPWP: Zweiräder im Visier
Westpfalz (ots)
Das Polizeipräsidium Westpfalz hat sich an der ROADPOL-Kontrollwoche zum Thema "2-Wheelers" (Zweiräder) beteiligt. Dabei nahmen die Einsatzkräfte in der ersten Juni-Woche bei Verkehrskontrollen insbesondere zweirädrige Fahrzeuge ins Visier. Insgesamt wurden 173 "2-Wheelers" unter die Lupe genommen, davon 33 E-Scooter sowie 31 E-Bikes und Pedelecs.
Bei Kontrollen unter dem Aspekt "Geschwindigkeit" stellten die Beamten bei den Zweirädern 30 Verstöße fest. Zwölf Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf. Zehn Fahrer standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Die jeweiligen Erwischten müssen mit entsprechenden Verwarnungen und Anzeigen rechnen. |cri
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