Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zweiräder im Visier

Westpfalz (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz hat sich an der ROADPOL-Kontrollwoche zum Thema "2-Wheelers" (Zweiräder) beteiligt. Dabei nahmen die Einsatzkräfte in der ersten Juni-Woche bei Verkehrskontrollen insbesondere zweirädrige Fahrzeuge ins Visier. Insgesamt wurden 173 "2-Wheelers" unter die Lupe genommen, davon 33 E-Scooter sowie 31 E-Bikes und Pedelecs.

Bei Kontrollen unter dem Aspekt "Geschwindigkeit" stellten die Beamten bei den Zweirädern 30 Verstöße fest. Zwölf Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf. Zehn Fahrer standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Die jeweiligen Erwischten müssen mit entsprechenden Verwarnungen und Anzeigen rechnen. |cri

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