PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Waldbrand: Polizei ermittelt

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei, als sie in einem Waldgebiet zwischen Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer einen Flächenbrand bemerkten. Ersten Schätzungen zufolge stand ein Bereich von rund 3.000 Quadratmetern in Flammen. Auch ein leerstehendes Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Unter anderem sollen die Untersuchungen die Ursache des Feuers klären.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Ermittler unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu kontaktieren. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 15:21

    POL-PPWP: Lastwagen brennt aus

    Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In einem Gewerbegebiet ist es am Sonntagnachmittag zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Lastwagen in der Straße "Am Tränkwald" in Brand geraten. Weil das Fahrzeug direkt neben einer Lagerhalle geparkt war, bestand die Gefahr, dass die Flamen übergreifen. Mit Hilfe eines Zeugen wurde der Lastwagen auf einem Gabelstapler und von der Halle wegtransportiert. Daher kam es nur zu kleineren Schäden an der ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:43

    POL-PPWP: Einbruch: Diebe gehen leer aus

    Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Sonntag sind Unbekannte in ein Geschäft in der Straße "Am Tränkwald" eingebrochen. Erbeuten konnten die Täter nichts, doch sie hinterließen erheblichen Sachschaden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft er sich auf mindestens 20.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen geschah der Einbruch zwischen 2.30 Uhr und 20.30 Uhr. Offenbar drangen die Diebe über das Dach in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren