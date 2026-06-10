Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Waldbrand: Polizei ermittelt

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei, als sie in einem Waldgebiet zwischen Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer einen Flächenbrand bemerkten. Ersten Schätzungen zufolge stand ein Bereich von rund 3.000 Quadratmetern in Flammen. Auch ein leerstehendes Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Unter anderem sollen die Untersuchungen die Ursache des Feuers klären.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Ermittler unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu kontaktieren. |kle

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