Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeikontrolle nach auffälliger Fahrweise

Schopp (ots)

Am frühen Freitagabend wird der Polizei eine männliche Person gemeldet, die mit ihrem Pkw in auffälliger Weise durch die Ortschaft fährt. Der Fahrer soll sich aufdringlich gegenüber anderen Personen verhalten haben. Durch die Einsatzkräfte der Polizei konnte der 33-jährige Betroffene an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle wurden drogentypische Symptome bei ihm festgestellt, weshalb der Mann zwecks Blutentnahme zur Dienststelle mitgenommen wurde. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss zu.

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