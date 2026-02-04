PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rucksack aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Diebstahl ist am Dienstag aus dem Stadtteil Morlautern angezeigt worden. Nach Angaben des Betroffenen haben sich unbekannte Täter in der Nacht zwischen 3 und 5 Uhr in der Oberen Straße an seinem Auto zu schaffen gemacht. Da der Wagen unverschlossen abgestellt war, hatten die Langfinger leichtes Spiel, konnten die Tür öffnen und sich einen Rucksack greifen, der im Wageninneren lag.

Zusammen mit der Tasche erbeuteten die Diebe auch Bargeld, eine Debitkarte sowie ein iPhone. Wie sich herausstellte, versuchten die Täter direkt im Anschluss, die Karte für den Kauf verschiedener Waren aus Automaten einzusetzen. Weil sich aber kein Guthaben darauf befand, misslang der Plan. Der Schaden durch den Diebstahl liegt dennoch bei mehreren hundert Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in Morlautern etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 11:05

    POL-PPWP: 36-Jähriger verstorben - Haftbefehl nach Angriff auf Zugbegleiter

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Der 36-jährige Zugbegleiter, der am vergangenen Montag durch Faustschläge gegen den Kopf schwer verletzt wurde (wir berichteten: https://s.rlp.de/DpX8w4G), ist heute (04.02.2026) am frühen Morgen im Krankenhaus verstorben. Die Obduktion des Verstorbenen ist für den heutigen Tag vorgesehen. Nach Vorliegen des vorläufigen ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:55

    POL-PPWP: 36-jähriger Zugbegleiter schwer verletzt

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Montagabend kam es in einem Regionalexpress, der den Bahnhof Landstuhl in Richtung Homburg verließ, zu einem körperlichen Übergriff auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Nach den bisherigen Ermittlungen kontrollierte der 36-jährige Zugbegleiter einen Reisenden, der keinen gültigen Fahrschein vorzeigte. Als der Mann deswegen des Zuges verwiesen werden sollte, griff er ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 12:07

    POL-PPWP: Einbruch in Supermarkt: Schaden höher als Beute

    Altenglan (Kreis Kusel) (ots) - Am Sonntagnachmittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem geschlossenen Laden in der Bahnhofstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen beschädigten zwei Personen gegen 17 Uhr zunächst die Eingangstür des Geschäfts und entwendeten im Anschluss zwei Flaschen Limonade. Wie die Beamten vor Ort feststellten, war der Sachschaden deutlich schlimmer, als der Diebstahl. Ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren