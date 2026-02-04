Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rucksack aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Diebstahl ist am Dienstag aus dem Stadtteil Morlautern angezeigt worden. Nach Angaben des Betroffenen haben sich unbekannte Täter in der Nacht zwischen 3 und 5 Uhr in der Oberen Straße an seinem Auto zu schaffen gemacht. Da der Wagen unverschlossen abgestellt war, hatten die Langfinger leichtes Spiel, konnten die Tür öffnen und sich einen Rucksack greifen, der im Wageninneren lag.

Zusammen mit der Tasche erbeuteten die Diebe auch Bargeld, eine Debitkarte sowie ein iPhone. Wie sich herausstellte, versuchten die Täter direkt im Anschluss, die Karte für den Kauf verschiedener Waren aus Automaten einzusetzen. Weil sich aber kein Guthaben darauf befand, misslang der Plan. Der Schaden durch den Diebstahl liegt dennoch bei mehreren hundert Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in Morlautern etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell