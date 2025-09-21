PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei fahndet nach 29-Jährigem

  • Bild-Infos
  • Download

Kusel (ots)

Die Polizei fahndet nach einem 29-jährigen Mann aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende. Der türkische Staatsangehörige steht im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag zwei Mitbewohner im Alter von 29 und 31 Jahren mit einem Messer verletzt zu haben, dann flüchtete der Verdächtige. Die Opfer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Aktuell besteht keine Lebensgefahr.

Die Polizei fahndet seit den Nachtstunden nach dem 29-jährigen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen gegen ihn werden wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts geführt. Gegenstand dieser Ermittlungen ist auch die Frage nach dem Motiv der Tat.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des 29-Jährigen machen? Wer hat den Mann gesehen?

Der Verdächtige könnte mit einem grün-weiß kariertem Hemd, einer dunklen Hose und weißen Sneakers bekleidet sein. Er trug zuletzt eine schwarze, ärmellose Weste. Die Polizei schließt nicht aus, dass der 29-Jährige bewaffnet sein könnte. Bitte treten Sie nicht an den Mann heran. Informieren Sie die Polizei.

Ein Foto des Gesuchten hat die Polizei unter https://s.rlp.de/EnApknx im Internet veröffentlicht.

Hinweise zum Verdächtigen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

