Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisst: Polizei sucht 13-jähriges Mädchen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht ein 13-jähriges Mädchen aus Kaiserslautern, das als vermisst gemeldet wurde. Zuletzt hielt sie sich am Dienstag, 24. Juni, in Saarburg auf. Eventuell ist sie von dort aus mit dem Zug nach Bad Kreuznach gefahren. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Umfangreiche Ermittlungen nach dem Aufenthaltsort der Jugendlichen verliefen bisher ohne Erfolg. Deshalb wenden sich die Beamten nun an die Öffentlichkeit. Die Polizei fragt: Wer hat die Vermisste gesehen? Wer kann Hinweise zu Anlaufadressen oder Kontakten der 13-Jährigen geben? Das Mädchen ist circa 1,55 Meter groß und hat braune Haare. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine graue, weite Jeanshose und ein schwarzes Top mit Spaghettiträgern. Sie hatte einen schwarz-weiß karierten Rucksack der Marke "Vans" dabei.

Fotos hat das Polizeipräsidium Westpfalz unter https://s.rlp.de/yT9muzL im Internet veröffentlicht.

Zeugen, die Hinweise zu der 13-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell