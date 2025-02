Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Illegale Asphaltarveiten?

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmittag kam ein bisher unbekannter Mann zu einer Firma in den Stockwiesen und bat an dortige Schäden im Asphalt auszubessern. Hierfür verlangte der Mann ein horrenden Stundenlohn und vereinbarte zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückzukommen. Da den Angestellten der Firma dies merkwürdig vorkam, wurde die Polizei informiert und der Mann kehrte nicht zurück zur Verrichtung der Arbeiten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Kaiserslautern unter der 0631 369-13312 oder per Mail an die kdkaiserslautern@polizei.rlp.de zu melden.|wey

