POL-PPWP: 12-jähriges Mädchen vermisst

Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagnachmittag rief ein Filialleiter eines Supermarktes in der Augustastraße die Polizei, da in dem Markt mit Pfefferspray gesprüht wurde. Ein Jugendlicher kam auf den 37-Jährigen zu und gab an, dass ihm mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht wurde. Der junge Mann war dem Leiter des Supermarktes bereits zuvor in Begleitung eines ...

mehr