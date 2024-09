POL-PPWP: 76-Jähriger vermisst!

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug ermittelt die Polizei in Trippstadt. Hier wurde in der Straße "Am Stockacker" ein Pkw mutwillig beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten den Lack des Fahrzeugs an mehreren Stellen. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Tatzeit war am vergangenen Freitag (13. September) im Zeitraum zwischen 14.10 und 15.15 Uhr. Das betroffene Auto war in dieser Zeit in Höhe des ...

