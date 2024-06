POL-PPWP: Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern (ots) - Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Dem 44-Jährigen wird vorgeworfen, am vergangenen Freitag (31. Mai) in stark alkoholisiertem Zustand einem Nachbarn mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ihn mit einem Messer bedroht und auch leicht an der Nase verletzt zu haben. Als die Streife an der gemeldeten Adresse im östlichen Stadtgebiet eintraf, stand der ...

mehr