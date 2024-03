Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Zwei Täter verschafften sich im April 2023 gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Ortsmitte von Schönenberg-Kübelberg. Auf der Suche nach Beute verursachten die beiden Männer einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Bei der Tatausführung wurden die Täter von einem Zeugen überrascht. Er fertigte Lichtbilder der beiden Personen, bevor diese die Flucht ergriffen. Der erste Täter ist etwa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, hat braunes Haar und braune Augen; er trägt einen Kinn- und Oberlippenbart. Am Tattag trug er eine graue Hose, einen blauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke. Der zweite Täter hat eine normale Statur und helle, sehr kurze Haare. Er war am Tattag mit einer weinroten Lederjacke, einer grauen Basecap der Marke Nike, schwarzen Jogginghosen sowie grauen Sneakern bekleidet. Alle bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der beiden Tatverdächtigen. Die Polizei wendet sich daher jetzt an die Öffentlichkeit: Wer kennt die Täter oder kann Hinweise auf deren aktuellen Aufenthalt geben? Unter https://s.rlp.de/UUMdo hat die Polizei Bilder der Täter veröffentlicht. Hinweise werden unter 06381 / 9190 entgegengenommen. |ma

