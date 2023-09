Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jährige vermisst

Grumbach (Kreis Kusel) - Offenbach am Main (Hessen) (ots)

Wo ist die 15-jährige Eleonora C.? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach am Main und bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der Vermissten um Mithilfe. Die Jugendliche könnte sich im Kreis Kusel aufhalten. Weitere Informationen, ein Foto der 15-Jährigen und eine Personenbeschreibung hat das Polizeipräsidium Südosthessen unter https://s.rlp.de/JSh0V im Internet veröffentlicht. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Eleonora C. geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach am Main oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. |erf

