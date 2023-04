Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisst: Uwe Buchheit aus Waldmohr

Waldmohr (ots)

Zuletzt gesehen wurde der 64-Jährige am 15.04.2023 gegen 12:00 Uhr in der Richard-Wagner-Straße 16 in Waldmohr, nachdem er mit seinem Hund spazieren war. Hiernach hat er sich in unbekannte Richtung entfernt. Mitgenommen hat er nach Ersten Erkenntnissen lediglich sein Mobiltelefon welches jedoch ausgeschaltet ist. Seinen Geldbeutel hat er zu Hause gelassen. Zudem ließ er sein Auto zurück. Ob er andere Verkehrsmittel genutzt hat, ist nicht bekannt. Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen, bei denen auch Spürhunde eingesetzt wurden, verliefen bislang ohne Erfolg. Es konnten auch keine Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte des 64-Jährigen gewonnen werden. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage. Auch ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der 64-Jährige kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 1,86 Meter groß, normale Statur, dunkelblonde Haare mit grauen Ansätzen und einen Vollbart. Zudem ist er Brillenträger. Bekleidet war er zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer braunen Wildlederjacke und blauen Jeans. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise:

- Wo wurde der Vermisste nach dem 15.04.2023 gesehen? - Beim wem hat er sich kurz davor oder in der Zeit danach gemeldet?

Hinweise nehmen die Kriminalpolizei Kaiserslautern, Telefon 0631 369-2620, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.|wey

