Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die Frauen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei fahndet öffentlich nach zwei unbekannten Frauen, die mit gestohlenen EC-Karten einen Schaden über mehrere tausend Euro verursachten.

Die Unbekannten stehen im Verdacht, im Oktober 2022 in einem ALDI-Markt in Otterbach und in der Kaiserslauterer Königstraße, zwei Kundinnen bestohlen zu haben. Die Frauen erbeuteten unter anderem Bankarten mitsamt Geheimzahl. Die Karten setzten die Täterinnen für Einkäufe in der Region und an Geldautomaten für Abbuchungen ein. Überwachungskameras zeichneten die Verdächtigen in der Sparkasse in Otterbach und im TEDI in Landstuhl auf. Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach den beiden Frauen. Die Bilder sind auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/Sb2ux im Internet veröffentlicht.

Die Polizei fragt: Wer erkennt die Frauen? Wo sind die Personen aufgefallen?

Bei einer Bargeldabhebung in der Sparkasse in Otterbach war eine Täterin mit einer olivgrünen oder grauen Winterjacke mit Kapuze, blauer Jeans und weißen Schuhen bekleidet. Die Kapuze hatte sie übergezogen. Unter der Jacke könnte die Frau ein schwarzes Oberteil getragen haben. Außerdem trug sie einen dunklen, gemusterten Schal und vermutlich eine braune Umhängetasche. Ihr Gesicht hatte die Frau mit einer weißen, medizinischen Maske verhüllt. Die Verdächtige ist von schlanker Statur.

Ihre Komplizin ist ebenfalls schlank. Sie war mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Ihren Kopf hatte sie mit einem olivgrauen oder grauen Kopftuch (möglicherweise einem Hijab) bedeckt. Die Frau trug eine hellblaue, medizinische Maske.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

