Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall zwischen Einsiedlerhof und Vogelweh

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Pariser Straße sind am Donnerstagmittag kurz nach 13 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 31-jähriger Mann zwischen Einsiedlerhof und Vogelweh mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Pkw-Fahrer wurde schwer und der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zur Aufklärung des Unfalls war ein Gutachter am Unfallort. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Die Pariser Straße war bis in die Abendstunden voll gesperrt. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell