Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Neue Fahrräder für die "KUK" und die Jugendverkehrsschule

Kaiserslautern (ots)

Insgesamt 25 neue Kinder- und Jugendfahrräder konnte die Jugendverkehrsschule Kaiserslautern anschaffen. Möglich wurde dies durch eine kräftige Finanzspritze der Stiftung Städtisches Bürgerhospital Kaiserslautern, und aufgestockt wurde der Betrag durch die Kinderunfallkommission (KUK) Kaiserslautern.

Polizeidirektor Ralf Klein, Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern und gleichzeitig Vorsitzender der KUK, freute sich über die großzügige Spende und bedankte sich bei Oberbürgermeister (OB) Dr. Klaus Weichel. "Die Fahrräder kommen sowohl der Jugendverkehrsschule als auch der KUK zugute. Zusammen mit dem bereits bestehenden Fahrradkontingent können die Kinder vor Ort lernen, sicher mit dem Fahrrad durch den Straßenverkehr zu kommen, und auch die KUK kann bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel ihrem Fahrradturnier, auf genügend Fahrräder zurückgreifen."

Die Kaiserslauterer Bürgerhospitalstiftung fördert mildtätige und gemeinnützige Zwecke, darunter ein breites Spektrum an Einrichtungen und Projekten in der Stadt, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich. OB Weichel: "Deshalb freut es mich besonders, dass wir mit diesen Mitteln die Kinder- und Jugendarbeit in Kaiserslautern unterstützen können, gerade in dem so wichtigen Bereich der Verkehrssicherheit."

Quelle: KUK Kaiserslautern (Text + Foto)

