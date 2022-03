Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter Toter: Wer kennt den Mann?

Pirmasens (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Arnulfstraße ist am Freitag, 18. März 2022, gegen 21 Uhr, ein Mann kollabiert und verstorben (wir berichteten: https://s.rlp.de/yXPLv). Die Identität des Toten ist weiterhin nicht geklärt, weshalb sich die Polizei erneut an die Öffentlichkeit wendet.

Das Polizeipräsidium Westpfalz hat jetzt das Video einer Überwachungskamera veröffentlicht, das den Unbekannten beim Einkauf zeigt.

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann? Wer hat ihn gesehen oder kann Hinweise geben? Wo wird eine Person vermisst oder wurde seit Freitag nicht mehr gesehen beziehungsweise hat sich nicht mehr gemeldet? Der Verstorbene hatte einen Einkaufstrolley dabei. Wer kann Angaben zu dem Trolley machen?

Das Video, ein aktualisiertes Bild des Verstobenen und des Trolleys finden Sie unter https://s.rlp.de/88ubX auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Bitte beachten Sie, dass das Foto einen Toten zeigt, was belastend oder verstörend wirken kann.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06331 520 0 mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen. |erf

