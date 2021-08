Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei Berlin bittet um Unterstützung - 56-Jährige vermisst - Abschiedsbrief hinterlassen

Berlin - Westpfalz (ots)

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) der Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer Vermissten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ Frau Birgit K. am Samstag, den 14. August 2021 zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr, ihr Haus in der Lehnitzstraße in Berlin-Mahlsdorf und wird seitdem vermisst. Die 56-Jährige befindet sich derzeit in einem psychisch labilen Zustand und hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in Lebensgefahr befinden könnte.

Personenbeschreibung:

- 56 Jahre alt - 178 cm groß - schlank-kräftig mit großer Oberweite - schulterlange, blonde Haare - Brillenträgerin - Tattoo auf dem rechten Unterarm (Rosen mit blauer Libelle) - zur Bekleidung ist nichts bekannt - sie ist in einem schwarzen VW-Amarok mit offener Ladefläche mit dem Kennzeichen B-OX 8844 unterwegs.

Es ist möglich, dass die Vermisste in Richtung Hamburg unterwegs sein könnte, aber auch alle anderen Bundesländer lassen sich nicht ausschließen.

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer hat Frau K. seit dem 14. August 2021 gesehen? - Wer kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben? - Wem ist der schwarze VW Amarok aufgefallen? - Wer kann sonstige hilfreiche Hinweise geben?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) unter der Telefonnummer 030 4664 371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Informationen sowie Bilder der Vermissten und des von ihr genutzten Fahrzeugs finden Sie unter folgendem Link:

https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2021/pressemitteilung.1116350.php

|mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell