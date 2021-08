Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 20-jährige Jennifer B. vermisst - Hilflose Lage nicht ausgeschlossen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern - Speyer - Koblenz - Obrigheim - Wiesloch (ots)

Die Polizei Mannheim bittet erneut um Mithilfe bei der Suche nach Jennifer B. (wir berichtetet am 13.07.2021).

Seit Sonntagnachmittag wird die 20-jährige Jennifer B. vermisst. Die bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der jungen Frau, weshalb das Polizeipräsidium Mannheim nun die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Jennifer B. verließ am Sonntag gegen 15 Uhr das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch und ist seither unbekannten Aufenthalts. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Jennifer B. in einer hilflosen Lage befindet. Die 20-Jährige wird wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm groß, schlank und kurzrasierte/ dunkelblonde Haare. Vermutlich trägt Jennifer B. eine auffällig große Brille mit schwarzem Gestell sowie Damen-Business-Schuhe.

Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie unter dem folgenden Link: https://s.rlp.de/Ejisa

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 20-Jährigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Tel.: 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen oder den Polizeinotruf, unter der Tel.: 110 zu wählen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell