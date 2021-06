Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 40-jährige Frau weiterhin vermisst

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht weiterhin nach Miriam Jung aus Kaiserslautern. Die 40-jährige Frau ist seit Anfang Mai von zu Hause verschwunden (wir berichteten: https://s.rlp.de/lJQDQ). Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 - 2620 oder jede andere Polizeidienststelle jederzeit entgegen.

Nach der Veröffentlichung der Vermisstenmeldung am 31. Mai ging eine Reihe von Hinweisen ein - mehrere Zeugen gaben an, die gesuchte Frau Ende Mai mehrfach im Stadtgebiet gesehen zu haben, insbesondere an der Mall, am Stiftsplatz und am Rathausvorplatz. Polizeiliche Suchmaßnahmen blieben aber bislang ohne Erfolg.

Möglicherweise hat sich die 40-Jährige ins Kaiserslauterer Obdachlosenmilieu zurückgezogen oder hat zumindest Kontakte dort hin. Die Ermittler sind deshalb auch an Hinweisen auf Kontaktpersonen von Miriam Jung interessiert.

Die Vermisste ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Figur und lange, grau melierte Haare, die sie möglicherweise zu einem Zopf zusammengebunden hat. Eventuell hat sie einen Rucksack bei sich, der wie ein Affe aussieht. Über ihre aktuelle Bekleidung liegen leider keine Informationen vor. Ein Foto ist unter https://s.rlp.de/VF426 veröffentlicht. |cri

