Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Rotlicht missachtet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

An der Kreuzung Hohenecker Straße/Rauschenweg ist es am Mittwochmittag zum Unfall gekommen, weil eine 58-Jährige nicht auf das Ampelsignal achtete. Die Fahrerin befuhr die Hohenecker Straße Richtung Hohenecken, als die Ampel Rot zeigte. Ohne darauf zu achten, überquerte sie den Kreuzungsbereich. Ihr Wagen krachte mit einem in Richtung Rauschenweg fahrenden Fahrzeug zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 12.000 Euro schätzt. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die 58-Jährigen gab ihr Fehlverhalten noch vor Ort zu. Sie erwartet jetzt ein teures Bußgeld und mindestens zwei Punkte im Verkehrszentralregister. Außerdem blickt sie einem Fahrverbot entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell