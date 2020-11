Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ecstasy-Pillen im Keller gefunden

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein 51-Jähriger hat am Donnerstag in seinem Keller über hundert bläulich gefärbte Pillen gefunden. Der Mann informierte die Polizei über den ungewöhnlichen Fund. Er vermutete, dass es sich um Ecstasy handeln könnte. Der Verdacht bestätigte sich. Wer das Rauschgift im Kellerraum des 51-Jährigen deponierte, ist zurzeit nicht geklärt. Der Keller befindet sich in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet. Die Polizei stellte die Drogen sicher und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell