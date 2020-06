Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 60-Jähriger vermisst!

Kaiserslautern (ots)

Die Kripo Kaiserslautern ermittelt in einem aktuellen Vermisstenfall. Gesucht wird der 60 Jahre alte Helmut Wiegand. Er hat seine Unterkunft in einem Wohnheim in der Logenstraße am vergangenen Sonntag, 7. Juni, vermutlich in den Morgenstunden verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Auch an seinem früheren Wohnort in Speyer konnte bislang keine Spur von dem Mann ausfindig gemacht werden.

Möglicherweise ist der Vermisste ohne Orientierung und befindet sich in einer hilflosen Lage.

Helmut Wiegand ist ungefähr 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, kurze graue Haare und blaue Augen. Zuletzt trug er einen Drei-Tage-Bart. Welche Kleidung er beim Verlassen des Wohnheims an hatte, ist nicht bekannt.

Ein Foto des Vermissten ist auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz im Internet veröffentlicht: https://s.rlp.de/jkMRy

Zeugen, die den 60-Jährigen seit Sonntag (7. Juni) gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |cri

