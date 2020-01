Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Ferienhaus

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Ferienhaus im Sandhübel eingebrochen. Die Diebe warfen zwischen 7 Uhr und 18 Uhr die Scheibe der Terrassentür ein. Sie durchsuchten das aktuell bewohnte Haus und stahlen von einer Eckbank ein Polsterkissen. Außerdem ließen sie ein Päckchen Zigaretten, ein Paar Schuhe, eine Kiste mit Brennholz, Leergut, eine Flasche Wodka und Rasierutensilien mitgehen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am Donnerstag Verdächtiges im Sandhübel beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell