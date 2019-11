Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die Sache mit dem "toten Winkel"...

Kaiserslautern (ots)

Der sogenannte "tote Winkel" im Außenspiegel ist einem Lkw-Fahrer am Donnerstagabend zum Verhängnis geworden. Der 42-Jährige war gegen halb 9 mit seinem Mercedes-Lkw in der Mainzer Straße stadtauswärts unterwegs und wollte nach rechts in die Gärtnereistraße abbiegen. Dabei übersah er jedoch - vermutlich wegen des "toten Winkels" - den Pkw, der auf der rechten Spur neben ihm fuhr.

Die Folge: Der Lkw stieß seitlich gegen den Renault Clio und drückte ihn in die Gärtnereistraße hinein. Der 18-jährige Renault-Fahrer wurde bei der Kollision verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. |cri

