Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch ins Rathaus Nord

Kaiserslautern (ots)

Am Wochenende sind unbekannte Täter ins Rathaus Nord eingebrochen. Wie sie in das Gebäude gelangten ist noch unklar.

Die Einbrecher brachen mehrere Bürotüren auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

In einem der Büros rissen die Diebe einen Tresor aus seiner Verankerung und nahmen ihn mit. Dabei richteten sie erheblichen Schaden an der Treppe und am Bodenbelag an. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich in dem Tresor Bargeld und Dokumente.

Die Einbrecher verließen das Rathaus durch eine Fluchttür und konnten unerkannt entkommen.

Der entstanden beträgt etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |mhm

