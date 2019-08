Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gesuchter Sexualstraftäter hielt sich in der Südwestpfalz auf

Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (Landkreis Südwestpfalz) (ots)

Die Polizei sucht den 56-jährige Michael Kirchner. Der verurteilte Sexualstraftäter ist am Samstag, 13. Juli 2019, aus dem Maßregelvollzug der Isar-Amper-Klinik in München entwichen. Der Gesuchte war nach einem überwachten Ausgang nicht in die Klinik zurückgekehrt. Herr Kirchner hat Bezüge in die Westpfalz. Die Polizei führte intensiv Fahndungsmaßnahmen durch. Nachdem sich keine Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten ergaben, fahndete die Polizei seit Donnerstag öffentlich nach dem Mann(siehe: https://s.rlp.de/ofZ7E).

Auf die Veröffentlichung hin meldete sich am Donnerstagabend eine 59-Jährige aus der Verbandsgemeinde bei den Ermittlern. Sie erkannte Kirchner wieder. Die Frau lernte den Gesuchten im Internet kennen. Seit Samstag, 17. August, hielt sich Kirchner bei ihr auf. Dass Kirchner von der Polizei gesucht wird, wusste die Frau nicht. Sie erfuhr es am Donnerstag aus den Sozialen Medien. Morgens hatte der verurteilte Sexualstraftäter die 59-Jährige noch zu ihrer Arbeitsstelle gefahren, dann setzte sich Kirchner ab. Seitdem ist der flüchtig.

Die Polizei geht davon aus, dass Kirchner mit einem schwarzen Mitsubishi Outlander, mit Pirmasenser Kennzeichen, unterwegs ist. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Mann und bittet um Zeugenhinweise.

Bitte treten sie selbst nicht an Kirchner heran. Informieren Sie die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. |erf

