Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 19-Jähriger Vermisster in Bad Kreuznach gesehen

Kaiserslautern - Bad Kreuznach (ots)

Es gibt einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des vermissten 19-Jährigen aus Mackenbach (wir berichteten (https://s.rlp.de/etyD0).

Ein Zeuge hat der Polizei mitgeteilt, dass er Tim Schönthaler in Bad Kreuznach gesehen hat. Die Polizei nimmt diesen Hinweis sehr ernst. Der Zeuge kennt den Vermissten und hat keinen Zweifel an seiner Beobachtung. Die Suche wird nun auf diesen Bereich ausgeweitet.

Der 19-jährige Mann, der an Autismus erkrankt ist, war am Sonntagabend in Weilerbach mit seinem Fahrrad verschwunden.

Wenn Sie den Vermissten oder sein Fahrrad gesehen haben oder sonstige Hinweise auf den Aufenthalt des 19-Jährigen geben können, setzen Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung. |mhm | mhm

