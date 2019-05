Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht-Zeugen gesucht

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Freitag, den 24.05.2019, stellte eine 45-jährige Frau ihren Pkw in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr in Enkenbach-Alsenborn, Grünstadter Straße, Höhe Hausnummer 12, zum Parken ab. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug von einem vorbeifahrenden Pkw an der linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter 0631/369-2150, bzw. pikaiserslauter1@polizei.rlp.de, mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell