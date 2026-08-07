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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Supermarktparkplatz in der Carl-Euler-Straße kam es am Donnerstagabend, kurz vor 20 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort vermutlich beim Rangieren einen geparkten BMW und machte sich aus dem Staub. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Wer hat den Unfall beobachtet und kann den Fahrer beschreiben? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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