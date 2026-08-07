Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Exhibitionist in der Velmannstraße

Kaiserslautern (ots)

Eine 30-Jährige ist am Donnerstagmittag in der Velmannstraße von einem Unbekannten belästigt worden. Zwischen dem Forsthaus und dem Parkplatz der Schule am Beilstein begegnete ihr gegen 12.20 Uhr ein Mann, der keine Hose trug und seine Genitalien entblößte. Als die Frau zu ihrem Auto lief, folgte ihr der Täter, bis sie ihr Handy herausholte. Der Verdächtige eilte daraufhin in den Wald und kam wenig später vollständig bekleidet wieder heraus. Die 30-Jährige informierte die Polizei. Die Suche nach dem Unbekannten verlief erfolglos. Er hatte sich bereits aus dem Staub gemacht. Der Verdächtige ist ungefähr 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, von normaler Statur und hat eine helle Hautfarbe. Er trug ein dunkles Basecap, ein weißes T-Shirt sowie weiße Socken und Sneaker. Die kurze Hose, die der Unbekannte im späteren Verlauf anhatte, war schwarz. Außerdem hatte er einen Turnbeutel zum Umhängen dabei. Zu den Ermittlungen wegen der exhibitionistischen Handlungen sucht die Polizei Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Ist der Unbekannte noch anderen Personen begegnet? Unter der Telefonnummer 0631 369-14199 nimmt das Altstadtrevier Hinweise entgegen. |kle

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