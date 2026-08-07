Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto zerkratzt: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Alex-Müller-Straße haben Unbekannte am Donnerstag, zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, einen geparkten Mercedes beschädigt. Die Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand eine der Fahrzeugseiten. Wie hoch der entstandene Schaden ausfällt, lässt sich noch nicht beziffern. Die Beamten des Altstadtreviers ermitteln wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und suchen Zeugen. Wem ist in der fraglichen Zeit in der Alex-Müller-Straße etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei zu melden. |kle

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